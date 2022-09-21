Пензенские военкоматы приглашают граждан за разъяснениями

21.09.2022 | 18:15

В военном комиссариате области пока не называют точные данные о количестве резервистов, которые будут мобилизованы, - ждут указаний Министерства обороны страны. Но уже появилась информация, что ряд граждан оповестят через руководство предприятий и организаций, на которых они трудятся.

Утром 21 сентября Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в стране.

«Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», - сообщил Президент РФ Владимир Путин.

Глава государства особо подчеркнул, что призванные на военную службу по мобилизации получат статус, выплаты и все социальные гарантии такие же, как у контрактников.

«Все вы слышали обращение главы государства, знаете о соответствующем указе, поэтому те задачи, которые поставил перед нами президент, не обсуждаются и должны быть исполнены», - заявил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Областную призывную комиссию возглавил лично глава региона. Соответствующий пост размещен на его официальном канале в Telegram.

«Сейчас будут призваны те, кто наиболее боеспособен. Это менее 1%, и не все будут отправлены в зону боевых действий», - сказано там.

Журналисты 11 канала обратились в военкоматы разных районов города, чтобы получить дополнительную информацию, как будет проходить частичная мобилизация в области. Везде ответили примерно одинаково.

«Приходите в военкомат, здесь все расскажут и покажут. По телефону ничего не говорим», - объяснила сотрудница.

Некоторые пензенские правозащитники считают, что истинные мужчины обязаны встать на защиту Родины, если того потребуют обстоятельства.

«На 23 Февраля поздравления принимают все. Пришла пора проявить на деле, какие там защитники. Я благодарю судьбу, что именно там, в зоне СВО, мне она подарила таких новых друзей, братьев, которые являются настоящими мужчинами, а не манекенами», - выразил свою позицию пользователь соцсети «ВКонтакте» Михаил Лисин.

Тем временем министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что в ближайшее время на службу призовут около 300 тысяч резервистов со всех регионов страны. Главная задача - защитить жителей Донбасса от неонацистов, а также сохранить территориальную целостности России, независимость и свободу русского народа.