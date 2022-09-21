Общество

В августе инфляция в области вновь превысила среднюю по России

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В августе в Пензенской области инфляция составила 15,06%. По сравнению с июлем она уменьшилась на 0,60 процентных пункта, однако осталась выше среднего показателя в Приволжском федеральном округе (14,78%) и в целом по РФ (14,30%).

В июле рост цен в Сурском крае также опережал показатели в ПФО и по России в целом.

Инфляция на продовольственные товары в последний месяц лета замедлилась до 15,88% (16,99% - в июле), а на непродовольственные - до 17,75% (18,46%).

Почти неизменными остались показатели роста цен на услуги ЖКХ (3,92% - в июле, 3,91% - в августе) и пассажирского транспорта (6,15% и 6,13% соответственно).

«На ценовую динамику в регионе в основном повлияли расширение предложения некоторых товаров, слабый потребительский спрос после его всплеска в начале весны, произошедшее ранее укрепление рубля и государственные меры поддержки отечественных сельхозпроизводителей», - сообщили в пресс-службе отделения Банка России по Пензенской области.

По прогнозам специалистов, в 2022 году инфляция составит 11-13%, а с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 5-7% в 2023-м.

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