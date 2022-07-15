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Экономика

В Пензенской области в июне цены росли быстрее, чем в целом по РФ

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В Пензенской области показатель годовой инфляции в июне составил 17.25%. Это выше, чем в Приволжском федеральном округе (16,49%) и в целом по России (15,90%).

В отделении по Пензенской области Волго-Вятского ГУ Банка России отметили, что в первый месяц лета в регионе инфляция замедлилась. В мае она составляла 18,42%.

В июне в Сурском крае рост цен на промышленные товары опередил рост стоимости продовольствия: 20,30% против 18,88. Услуги подорожали на 9,9%.

Замедление темпов роста цен на продукты (с 21,18% в мае до 18,18%) специалисты связали с расширением предложения на фоне укрепления рубля, увеличением импортных поставок, временным обнулением ввозных пошлин на некоторые овощи.

Что касается непродовольственных товаров (с 21,83% в мае до 20,30%), то рост их стоимости замедлился из-за ослабления потребительской активности, расширения предложений и государственных мер по защите внутреннего рынка.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Очередное очень значимое достижение в развитии и показателе стабильности в области. Только вперёд!ура! Долгие, продолжительные аплодисменты! Как только такое писать разрешили?

Гость||

А вот тов. Лидин чихать хотел на инфляцию. Улыбается нам с экранов и поздравляет, поздравляет, поздравляет. У него всё хорошо.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области показатель годовой инфляции в июне составил 17.25%. Это выше, чем в Приволжском федеральном округе (16,49%) и в целом по России (15,90%).
Губернатор гордится этими достижениями!

Имя: Гость
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