В Пензенской области в июне цены росли быстрее, чем в целом по РФ

15.07.2022 | 13:39

В Пензенской области показатель годовой инфляции в июне составил 17.25%. Это выше, чем в Приволжском федеральном округе (16,49%) и в целом по России (15,90%).

В отделении по Пензенской области Волго-Вятского ГУ Банка России отметили, что в первый месяц лета в регионе инфляция замедлилась. В мае она составляла 18,42%.

В июне в Сурском крае рост цен на промышленные товары опередил рост стоимости продовольствия: 20,30% против 18,88. Услуги подорожали на 9,9%.

Замедление темпов роста цен на продукты (с 21,18% в мае до 18,18%) специалисты связали с расширением предложения на фоне укрепления рубля, увеличением импортных поставок, временным обнулением ввозных пошлин на некоторые овощи.

Что касается непродовольственных товаров (с 21,83% в мае до 20,30%), то рост их стоимости замедлился из-за ослабления потребительской активности, расширения предложений и государственных мер по защите внутреннего рынка.