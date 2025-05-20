Экономист: Чай подорожает не менее чем на 10-15%

20.05.2025 | 07:43

Во втором полугодии чай может значительно подорожать. Такой прогноз дал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Александр Суетин.

По его словам, Россия почти на 100% зависит от импортного чая. Краснодарский край покрывает не более 2-3% потребностей рынка. Если в 2023 году было произведено 96 987 тонн упакованного черного чая, то к концу лета 2024-го - всего лишь 65 425 тонн, что вызвало подорожание продукта.

«При значении ключевой ставки в пределах 20-25% стоимость чая вырастет не менее чем на 10-15% только лишь из-за одного этого показателя. Если же добавятся другие негативные факторы, его стоимость еще более увеличится», - пояснил экономист.

Он также отметил, что в 2024 году россияне в среднем расходовали на чай 1,5 тыс. рублей в месяц.

Александр Суетин добавил, что при существенном повышении цены на чай часть любителей этого напитка по-прежнему будет покупать ранее выбранную марку, остальные же начнут переключаться на другие.