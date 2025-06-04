Экономист: В июле инфляция останется на повышенном уровне

04.06.2025 | 08:57

Годовая инфляция в июле снизится по сравнению с июнем и маем, но останется на повышенном уровне в 9,5-10,5%. Такой прогноз дала «Газете.Ru» кандидат экономических наук, инвестор, преподаватель ИМЭС Ирина Ахмадуллина.

25 апреля совет директоров Центробанка сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Ирина Ахмадулина отметила, что такой высокий показатель снижает потребительскую активность.

Эксперт напомнила, что в июле 2024-го инфляция составляла 9,13%. Причинами ее увеличения были более высокая, чем обычно, индексация коммунальных тарифов и повышенный уровень цен на овощи и фрукты. В этом году с 1 июля тарифы на ЖКУ также вырастут.

«Я предполагаю, что ЦБ продолжит сохранять жесткую денежно-кредитную политику до конца лета, чтобы зафиксировать инфляционные тренды», - высказала Ахмадуллина свою точку зрения.

По ее словам, до уверенного разворота тренда по инфляции потребуется снижение ожиданий бизнеса и населения относительно темпов роста цен, а также стабильность курса рубля.