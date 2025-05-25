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Экономика

В Пензенской области заметнее всего подорожал борщевой набор

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В регионе за 4 месяца минимальный продуктовый набор подорожал на 10,7%. Его стоимость, по данным Пензастата, достигла 6 666 рублей.

В декабре за аналогичные товары жители области отдавали 5 987 рублей.

В минимальную продуктовую корзину входят мясо, молочные продукты, хлеб, овощи, фрукты, крупы, яйца, чай и другие базовые товары, без которых невозможно поддержание нормального функционирования организма.

В апреле по сравнению с мартом наибольшее подорожание коснулось так называемого борщевого набора. К примеру, стоимость килограмма картофеля выросла на 12 рублей (с 61 рубля до 73 рублей), белокочанной капусты - также на 12 рублей (с 44 до 56 рублей), лука - на 15 рублей (с 48 до 63 рублей), свеклы - на 18 рублей (с 49 до 67 рублей).

По данным экспертов, цены на продукты питания продолжат увеличиваться и во второй половине 2025-го. Причина - растущие издержки бизнеса при падении спроса.

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Источник — фото pxhere.com
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