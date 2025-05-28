Дано объяснение росту цен на российский картофель

28.05.2025 | 08:42

Цена картофеля, которая сейчас составляет от 70 до 110 рублей за килограмм, зависит от региона и качества. Об этом «Газете.Ru» рассказал исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.

Он объяснил дефицит отечественного картофеля тем, что эта культура является одной из самых затратных в сельском хозяйстве. Картошки стало меньше из-за аномальных погодных условий, сокращения посевных площадей и перехода производителей на другие культуры.

«Мы уступаем только по себестоимости затратам тепличному бизнесу и садовому, и, по большому счету, картофель и овощи борщевого набора не должны стоить копейки. Иначе картофелеводы будут уходить в другие сектора растениеводства и на самом деле получится обратный эффект: та цена, которую мы сегодня на самом деле имеем», - пояснил он.

Эксперт также пояснил, по биологическим причинам сроки хранения прошлогоднего картофеля уже на исходе, поэтому на прилавках в основном размещен импортный продукт. По словам Алексея Красильникова, снижения цен стоит ждать после нового урожая.

«Массовых поставок раннего картофеля мы ожидаем. Это будет все-таки середина июня. И снижение оптовых и оптово-розничных цен стоит ожидать в начале июля. А потом будет продолжаться снижение цен», - пояснил он.

Ранее стало известно, что с начала года к маю оптовая стоимость картофеля в России выросла на 85 процентов. Сейчас в магазинах в основном продается товар из Египта, Пакистана и Китая.

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут объяснила резкий роста цен на картофель рекордным урожаем 2023 года, из-за которого продукт был очень дешевым.