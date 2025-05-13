Центробанк ожидает снижения инфляции до 10,1% в II квартале

13.05.2025 | 08:28

Банк России ожидает снижения годовой инфляции к концу II квартала текущего года до 10,1%. Об этом говорится в комментарии к среднесрочному макроэкономическому обзору, опубликованному в понедельник, 12 мая.

В документе говорится, что по итогам I квартала годовая инфляция составила 10,3%, оказавшись ниже февральского прогноза Банка России, который составлял 10,6%.

Текущий рост цен за этот период значительно замедлился по сравнению с пиковыми значениями конца 2024 года под влиянием жесткой денежно-кредитной политики и составил 8,3% с сезонной корректировкой в годовом выражении.

По мнению Центробанка, в II квартале этот показатель составит 7,0%.

Во второй половине года прогнозируется его дальнейшее замедление. Исключением станет июль в связи с запланированной индексацией платы за коммунальные услуги. К концу 2025 года текущие темпы роста цен снизятся до 4%.

«Прогноз годовой инфляции на конец 2025 года оставлен без изменений: 7,0-8,0%», - говорится в документе.

По предположениям экономистов, в 2026-м годовая инфляция вернется к целевому уровню в 4% и стабилизируется на нем в дальнейшем.