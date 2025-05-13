Сетевое издание|18+|Вторник|13 мая 2025|16:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Дождь |

Экономика

Центробанк ожидает снижения инфляции до 10,1% в II квартале

Печать
Telegram

Банк России ожидает снижения годовой инфляции к концу II квартала текущего года до 10,1%. Об этом говорится в комментарии к среднесрочному макроэкономическому обзору, опубликованному в понедельник, 12 мая.

В документе говорится, что по итогам I квартала годовая инфляция составила 10,3%, оказавшись ниже февральского прогноза Банка России, который составлял 10,6%.

Текущий рост цен за этот период значительно замедлился по сравнению с пиковыми значениями конца 2024 года под влиянием жесткой денежно-кредитной политики и составил 8,3% с сезонной корректировкой в годовом выражении.

По мнению Центробанка, в II квартале этот показатель составит 7,0%.

Во второй половине года прогнозируется его дальнейшее замедление. Исключением станет июль в связи с запланированной индексацией платы за коммунальные услуги. К концу 2025 года текущие темпы роста цен снизятся до 4%.

«Прогноз годовой инфляции на конец 2025 года оставлен без изменений: 7,0-8,0%», - говорится в документе.

По предположениям экономистов, в 2026-м годовая инфляция вернется к целевому уровню в 4% и стабилизируется на нем в дальнейшем.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте