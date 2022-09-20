В военной прокуратуре рассказали о соцгарантиях для участников СВО

20.09.2022 | 15:53

В военной прокуратуре Пензенского гарнизона прошел прием военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала воинских частей и учреждений.

С посетителями встречался военный прокурор Центрального военного округа генерал-майор юстиции Андрей Попов.

Он выслушал пятерых человек, из которых четверо - военнослужащие.

«Основными вопросами являлись вопросы жилищно-коммунального хозяйства, материально-бытового, жилищного обеспечения военнослужащих и гражданского персонала, социальных гарантий участников специальной военной операции на территории Украины», - сообщили в военной прокуратуре.

Как стало известно ранее, в Пензенской области предоставляют единовременную денежную выплату военным, заключившим контракт и вошедшим в именное подразделение региона. Деньги военнослужащим выплачиваются в два этапа. 50 000 рублей - в течение 10 рабочих дней со дня заключения контракта. Еще 50 000 рублей переводятся через полгода со дня подписания контракта.

В случае смерти военнослужащего 50 000 рублей получает его семья. К ней относятся родители (усыновители), супруга, дети (не достигшие 23 лет и обучающиеся очно), братья и сестры - в равных долях.

Кроме того, в регионе был утвержден порядок предоставления единовременной материальной помощи членам семей военнослужащих, погибших в результате участия в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины с 24 февраля 2022 года.

Речь идет о выплате в размере 1 млн рублей. Деньги выдаются однократно на всех членов семьи в равных долях (в целом - 1 млн).