Общество

В военной прокуратуре рассказали о соцгарантиях для участников СВО

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

В военной прокуратуре Пензенского гарнизона прошел прием военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала воинских частей и учреждений.

С посетителями встречался военный прокурор Центрального военного округа генерал-майор юстиции Андрей Попов.

Он выслушал пятерых человек, из которых четверо - военнослужащие.

«Основными вопросами являлись вопросы жилищно-коммунального хозяйства, материально-бытового, жилищного обеспечения военнослужащих и гражданского персонала, социальных гарантий участников специальной военной операции на территории Украины», - сообщили в военной прокуратуре.

Как стало известно ранее, в Пензенской области предоставляют единовременную денежную выплату военным, заключившим контракт и вошедшим в именное подразделение региона. Деньги военнослужащим выплачиваются в два этапа. 50 000 рублей - в течение 10 рабочих дней со дня заключения контракта. Еще 50 000 рублей переводятся через полгода со дня подписания контракта.

В случае смерти военнослужащего 50 000 рублей получает его семья. К ней относятся родители (усыновители), супруга, дети (не достигшие 23 лет и обучающиеся очно), братья и сестры - в равных долях.

Кроме того, в регионе был утвержден порядок предоставления единовременной материальной помощи членам семей военнослужащих, погибших в результате участия в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины с 24 февраля 2022 года.

Речь идет о выплате в размере 1 млн рублей. Деньги выдаются однократно на всех членов семьи в равных долях (в целом - 1 млн).

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото предоставлено военной прокуратурой Пензенского гарнизона
0
0
0
 
Гость||

жесть

Гость||

На словах одно, а на деле, как получится, ага

Гость||

А как же 7 лямов и плюс 5 от региона? Чёт переобулись снова ?

Гость||

У нас средняя зп 35, а тут всего полтос , а следующий полтос через полгода, капец, это ни о чем, при таких рисках, а сама зп там какая? Задарма совсем хотят народ привлечь

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Как стало известно ранее, в Пензенской области предоставляют единовременную денежную выплату военным, заключившим контракт и вошедшим в именное подразделение региона.
Именное подразделение «Толстопятые»?

Гость||

Пусть зеков и ЧВК завлекают.

Гость||

За чеченскую через суд только получали, а тут и вовсе аминь будет

Гость||

«Он выслушал пятерых человек»

А остальных выперли что ли? Чёт не перетрудился Попов!

Гость||

Гость писал(a):

Он выслушал пятерых человек»

А остальных выперли что ли? Чёт не перетрудился Попов!

Остальные неудобные вопросы задавали.их не услышали.

Гость||

Дальше какой шаг?

Гость||

50+50+50

И всего то?муж получает каждый месяц столько на работе.


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте