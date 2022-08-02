Общество

В Пензенской области заключившим контракт военным выплатят 100 000

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В Пензенской области предоставят единовременную денежную выплату военным, заключившим контракт и вошедшим в именное подразделение региона.

Соответствующий документ появился на сайте областного правительства. Он был подписан в понедельник, 1 августа.

Деньги военнослужащим выплачиваются в два этапа. 50 000 рублей – в течение 10 рабочих дней со дня заключения контракта. Еще 50 000 рублей переводятся через полгода со дня подписания контракта.

Выплачивать их будут из резервного фонда Пензенской области.

«При расторжении контракта до истечения шести месяцев со дня его заключения полученная единовременная денежная выплата подлежит возврату в течение 30 дней с даты наступления такого случая», - говорится в документе.

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