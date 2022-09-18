Подсчитан доход руководителей пензенских организаций

18.09.2022 | 14:39

Эксперты hh.ru составили рейтинг регионов РФ по совокупному доходу (зарплата + премии + бонусы) руководителей отделов и подразделений местных компаний.

По уровню реального дохода пензенские руководители оказались на 37-м месте, разделив его с Оренбургской областью. Их средняя зарплата составила 70 000 рублей.

Самый высокий доход у работников на руководящих должностях в Москве - 198 287 рублей. Далее идет Приморский край - 160 000 рублей. На третьей строчке рейтинга - Санкт-Петербург (131 132 рубля).

В августе эксперты назвали долю работающих жителей Пензенской области, чья зарплата выше средней по России. Таковых оказалось только 16,5%.

Еще меньше процент специалистов, чье вознаграждение за труд превышает две средних зарплаты в РФ, - 2,3.