Подсчитан доход руководителей пензенских организаций

Эксперты hh.ru составили рейтинг регионов РФ по совокупному доходу (зарплата + премии + бонусы) руководителей отделов и подразделений местных компаний.
По уровню реального дохода пензенские руководители оказались на 37-м месте, разделив его с Оренбургской областью. Их средняя зарплата составила 70 000 рублей.
Самый высокий доход у работников на руководящих должностях в Москве - 198 287 рублей. Далее идет Приморский край - 160 000 рублей. На третьей строчке рейтинга - Санкт-Петербург (131 132 рубля).
В августе эксперты назвали долю работающих жителей Пензенской области, чья зарплата выше средней по России. Таковых оказалось только 16,5%.
Еще меньше процент специалистов, чье вознаграждение за труд превышает две средних зарплаты в РФ, - 2,3.
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Пенза - нищий регион, эта истина не новость для здесь живущих. Нищие пенсионеры - это по всей России, такова пенсионная реформа, чтобы побыстрее освободиться от стариков. Сама пенсионерка, стаж работы официальный 32 года, пенсия 11500. Да, не малоимущая, но минус 3000 на лекарства, минус 3000 на коммуналку, остается 5500/30 дней=183 рубля в день на еду, средства гигиены и прочие необходимости типа трусов-носков. НУ КАК? Или сдохнуть, или идти работать из последних сил, чтобы быстрее сдохнуть, но уже на работе. Такова наша реальность.