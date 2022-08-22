Общество

Доля получающих высокую зарплату пензенцев не превысила 17%

Печать
Telegram

В Пензенской области только 16,5% специалистов получают зарплату, превышающую уровень средней по РФ.

К такому выводу пришли эксперты ria.ru. Они составили рейтинг регионов РФ по зарплате. В основу расчетов легли данные официальной статистики за 2021 и 2022 годы.

Пензенская область оказалась на 60-й строчке списка из 85. На 59-й - Республика Марий Эл с таким же количеством работников, чье вознаграждение за труд превышает средний уровень, а на 61-й - Калининградская область с 16,1%.

Подсчитали эксперты и процент пензенских специалистов с зарплатой выше двух средних по стране - 2,3.

Необходимо отметить, что в соседних с Сурским краем регионах труд оплачивается чуть лучше, там больше работников с зарплатой выше среднего. В Саратовской области таковых 20,2% (у 3,3% - выше двух средних), в Мордовии - 16,6% (2,0%).

Самая большая доля специалистов с зарплатой выше средней - в Ямало-Ненецком (71,9%), Чукотском (59,3%) и Ненецком АО (58,5%) автономных округах.

На последних строчках рейтинга оказались Чеченская Республика (10,1%) и Ивановская область (9,7%).

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

У "чиновников" самые большие зарплаты или им как слугам народа платят по остаточному принципу?

Гость||

Великая держава в нищите! Двадцать лет упорного труда..

Гость||

Гость писал(a):

У "чиновников" самые большие зарплаты или им как слугам народа платят по остаточному принципу?
Первый алкаш отметился.

Гость||

Гость писал(a):

Великая держава в нищите! Двадцать лет упорного труда.
А вот и второй тут же подтянулся.

Гость||

Гость писал(a):

А вот и второй тут же подтянулся.
А ты всё один сраку лижешь?

Гость||

Гость писал(а):

Первый алкаш

> отметился.

Своих ищешь дебилушка?

Гость||

Гость писал(а):

Пьянь

> взбудоражена.

Тебе видней, иди проспись клоун!

Гость||

Гость писал(a):

Тебе видней, иди проспись клоун!
Пьянь чушь несет не останавливаясь.

Гость||

Гость писал(а):

Пьянь чушь

> несет не останавливаясь.

По тебе видно, ну так не неси чушь, спать иди!!!

Гость||

"Опять в конце списка по достижениям"

Гость||

Пьянь усралась в камментах

Гость||

10.09 Обосрался бедный, говорили же спать иди!

Гость||

В ПЕНЗЕ НИЩЕНСКИЕ ЗАРПЛАТЫ!!!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте