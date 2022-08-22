Доля получающих высокую зарплату пензенцев не превысила 17%

22.08.2022 | 09:33

В Пензенской области только 16,5% специалистов получают зарплату, превышающую уровень средней по РФ.

К такому выводу пришли эксперты ria.ru. Они составили рейтинг регионов РФ по зарплате. В основу расчетов легли данные официальной статистики за 2021 и 2022 годы.

Пензенская область оказалась на 60-й строчке списка из 85. На 59-й - Республика Марий Эл с таким же количеством работников, чье вознаграждение за труд превышает средний уровень, а на 61-й - Калининградская область с 16,1%.

Подсчитали эксперты и процент пензенских специалистов с зарплатой выше двух средних по стране - 2,3.

Необходимо отметить, что в соседних с Сурским краем регионах труд оплачивается чуть лучше, там больше работников с зарплатой выше среднего. В Саратовской области таковых 20,2% (у 3,3% - выше двух средних), в Мордовии - 16,6% (2,0%).

Самая большая доля специалистов с зарплатой выше средней - в Ямало-Ненецком (71,9%), Чукотском (59,3%) и Ненецком АО (58,5%) автономных округах.

На последних строчках рейтинга оказались Чеченская Республика (10,1%) и Ивановская область (9,7%).