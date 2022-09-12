Упавший на улице Луначарского кран оборвал контактную сеть

12.09.2022 | 16:57

В понедельник, 12 сентября, в Пензе из-за обрыва контактной сети на улице Луначарского временно изменили схему движения троллейбусов.

Информацию об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» обнародовало ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Пензенцев уведомили, что на время изменяется маршрут троллейбусов № 9, которые едут от улицы Клары Цеткин до Стасова.

«Из микрорайона Арбеково они следуют до микрорайона «Памятник Победы», - пояснили горожанам.

Сейчас специалисты заняты восстановлением контактной сети. Как только ремонт завершится, троллейбусы вернутся на прежний маршрут.

Около 13:00 на улице Луначарского случилось ДТП с автокраном: машина легла на бок, выпущенная стрела перекрыла три полосы движения. Очевидцы сообщили о «затрясшихся проводах».