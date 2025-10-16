Зареченские автобусы вновь будут заезжать на Привокзальную площадь

16.10.2025 | 16:05

Зареченские автобусы № 101 и 103 вновь станут заезжать на остановку «Пенза-I» на Привокзальной площади с 20 октября, предупредили в АО «Автотранс».

В августе территорию у вокзала из этих маршрутов исключили, так как там стартовал ремонт. Пассажиров забирают и высаживают у железнодорожного техникума на улице Октябрьской.

Ранее стало известно, что Привокзальную площадь решили разделить на 2 части, чтобы упорядочить движение транспорта и пешеходов.

Для общественного транспорта обустроят отдельный въезд, на нем установят автоматический шлагбаум со считывающим механизмом (на автобусах и маршрутках для его работы разместят специальные наклейки). Также появятся зоны, где водители и кондукторы смогут сделать перерыв, и отдельная - для посадки пассажиров. Остальное место займет парковка со шлагбаумами для обычных автомобилистов и машин такси, контролировать въезд и выезд собираются по камерам.

Пешеходы будут двигаться по тротуарам или в выделенных зонах.