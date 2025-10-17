Появилось видео момента ДТП с грузовиком в Чаадаевке

В Сети появился момент дорожно-транспортного происшествия, случившегося в пятницу, 17 октября, в поселке Чаадаевка Городищенского района.
На участке, по которому ранее проходила трасса М-5, вблизи пересечения с улицей Ленина, в 16:02 перевернулся КамАЗ.
Судя по кадрам, водитель ехавшего перед грузовиком ВАЗ-2114 замедлился перед поворотом на Ленина, из-за чего шоферу КамАЗа пришлось резко затормозить и повернуть вправо, чтобы избежать столкновения.
Он не справился с управлением - машина завалилась на крышу, на которой ее протащило несколько метров.
По словам очевидцев, находившиеся в кабине люди выжили. Груз (лес) разлетелся.
Официальной информации о случившемся пока нет. Причины и обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГАИ.