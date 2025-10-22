В ТРЦ «Лев» потренировались спасать людей из задымленных помещений

22.10.2025 | 15:36

В среду, 22 октября, в здании ТРЦ «Лев» в Засечном прошли пожарно-тактические учения. По легенде, возгорание случилось в одном из торговых залов.

Часть посетителей оказалась в зоне задымления и не сумела самостоятельно покинуть здание.

Незамедлительно прибывшие на место сотрудники МЧС провели разведку, эвакуировали пострадавших и локализовали возгорание.

«Такого рода тренировки не только совершенствуют профессиональные навыки, но и помогают обнаружить уязвимости в системе безопасности объекта. Тщательный анализ проведенных учений, включающий разбор действий всех задействованных служб, направлен на улучшение готовности к реальным чрезвычайным происшествиям», - сообщили в региональном ГУ МЧС России.

В Пензе регулярно проводятся пожарно-тактические учения в зданиях торговых центров. Так, 30 июля спасатели отрабатывали навыки в «Сан и Март» на улице Суворова. 5 июня они тренировались у ТЦ «Западный» на улице Мира.