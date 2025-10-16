Опубликовано видео момента смертельного ДТП на ул. Кураева

16.10.2025 | 07:57

Опубликованы кадры, запечатлевшие наезд ВАЗ-2114 на пешехода у ТЦ «Высшая лига» на улице Кураева в Пензе.

ДТП случилось в 1:50 воскресенья, 12 октября. Видео момента трагедии появилось в Сети вечером 15-го числа.

На кадрах, сделанных видеорегистратором припаркованной машины, видно, что 39-летний пешеход пересекал проезжую часть по зебре, но на середине он остановился, заметив приближавшуюся «четырнадцатую», за рулем которой был 25-летний водитель.

Автомобилист не затормозил и сбил мужчину. Того подбросило, он отлетел в припаркованную машину, куда врезалась и «четырнадцатая».

От полученных травм пешеход скончался на месте. По факту случившегося проводят проверку.