Опубликовано видео момента смертельного ДТП на ул. Кураева

Опубликованы кадры, запечатлевшие наезд ВАЗ-2114 на пешехода у ТЦ «Высшая лига» на улице Кураева в Пензе.
ДТП случилось в 1:50 воскресенья, 12 октября. Видео момента трагедии появилось в Сети вечером 15-го числа.
На кадрах, сделанных видеорегистратором припаркованной машины, видно, что 39-летний пешеход пересекал проезжую часть по зебре, но на середине он остановился, заметив приближавшуюся «четырнадцатую», за рулем которой был 25-летний водитель.
Автомобилист не затормозил и сбил мужчину. Того подбросило, он отлетел в припаркованную машину, куда врезалась и «четырнадцатая».
От полученных травм пешеход скончался на месте. По факту случившегося проводят проверку.