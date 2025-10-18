В Кузнецке столкнулись Tank и Mitsubishi, есть пострадавшие

18.10.2025 | 10:51

В Кузнецке в пятницу, 17 октября, на улице Белинского случилось серьезное ДТП с участием 2 автомобилей.

По предварительным данным, в 18:40 столкнулись внедорожник Tank, за рулем которого был 42-летний мужчина, и Mitsubishi Lancer под управлением 34-летнего водителя.

В аварии пострадали оба автомобилиста. Мужчине, управлявшему Tank, оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Водитель Mitsubishi оказался на больничной койке.

По факту случившегося проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства инцидента, сообщили в областной ГАИ.

14 октября в Кузнецке на улице Белинского также случилось серьезное ДТП. 21-летний водитель, управлявший Toyota Corolla, врезался в дерево. Машина опрокинулась. Травмы получили молодой автомобилист и его 18-летняя пассажирка, девушку госпитализировали.