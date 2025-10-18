На улице Чехова в Пензе опрокинулся Volkswagen

18.10.2025 | 11:33

Вечером в пятницу, 17 октября, в Пензе на улице Чехова, на съезде с Сурского моста, столкнулись Volkswagen Polo и ВАЗ-2114.

Кадры с места происшествия опубликовали в Сети. После удара иномарка вылетела на обочину и опрокинулась на бок, у «четырнадцатой» покорежило заднюю часть.

ДТП прокомментировали в областной ГАИ.

По предварительным данным, авария произошла в 21:05. Volkswagen управлял 23-летний водитель, за рулем ВАЗа был 35-летний мужчина.

В ДТП пострадал водитель иномарки, его госпитализировали. Травмы получил и 22-летний пассажир Volkswagen - ему медики оказали помощь на месте.

По факту случившегося проводят проверку.