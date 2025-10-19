Рейсовый автобус Пенза - Кузнецк попал в ДТП с лосем

19.10.2025 | 14:00

В воскресенье, 19 октября, очевидцы в Сети сообщили о ДТП в рабочем поселке Чаадаевка. В аварию попал рейсовый автобус № 565 Пенза - Кузнецк, он сбил лося.

На опубликованных кадрах видно сохатого, лежащего на обочине. На проезжей части - автобус с разбитым лобовым стеклом.

«Животное еще какое-то время дышало, но, к сожалению, погибло», - рассказал очевидец.

О пострадавших людях не сообщается.

Ранее на въезде в Кузнецк, рядом с кафе «У мамы», водитель легкового автомобиля насмерть сбил пятнистого оленя.