Рейсовый автобус Пенза - Кузнецк попал в ДТП с лосем

В воскресенье, 19 октября, очевидцы в Сети сообщили о ДТП в рабочем поселке Чаадаевка. В аварию попал рейсовый автобус № 565 Пенза - Кузнецк, он сбил лося.
На опубликованных кадрах видно сохатого, лежащего на обочине. На проезжей части - автобус с разбитым лобовым стеклом.
«Животное еще какое-то время дышало, но, к сожалению, погибло», - рассказал очевидец.
О пострадавших людях не сообщается.
Ранее на въезде в Кузнецк, рядом с кафе «У мамы», водитель легкового автомобиля насмерть сбил пятнистого оленя.