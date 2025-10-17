В поселке Чаадаевка перевернулся большегруз

17.10.2025 | 16:56

В пятницу, 17 октября, в поселке Чаадаевка Городищенского района перевернулся большегруз. Об аварии в Сети сообщили очевидцы.

ДТП случилось на улице Ленина, у магазина автозапчастей. Очевидцы рассказали, что, по всей видимости, водитель начал резко тормозить, но не справился с управлением.

Машина, в кабине которой находилось несколько человек, перевернулась на крышу, а груз (лес) разлетелся.

«Водителя зажало в кабине, но его вытащили. К счастью, все живы», - добавили очевидцы.

Официальной информации о случившемся пока нет. Причины и обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГАИ.