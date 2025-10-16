Сетевое издание|18+|Четверг|16 окт 2025|22:13
Криминал

Смертельное ДТП на Кураева: водителя поместили под домашний арест

В Пензе 25-летнему автомобилисту, насмерть сбившему пешехода на улице Кураева, предъявили обвинение в совершении преступления.

Авария случилась в ночь на воскресенье, 12 октября, у ТРЦ «Высшая лига». В 1:50 водитель ВАЗ-2114 сбил 39-летнего мужчину на переходе. Того подбросило, он отлетел в припаркованную «Ладу-Гранту», в которую врезалась и «четырнадцатая». Момент ДТП появился в Сети.

От полученных травм пешеход скончался на месте. Водитель скрылся, но вскоре его нашли и задержали. Как оказалось, он был пьян.

Суд избрал в отношении молодого мужчины меру пресечения в виде домашнего ареста.  

 

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Источник — фото «ДТП Пенза»
