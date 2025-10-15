В Пензенском районе двое мужчин пострадали в ДТП с грузовиками

15.10.2025 | 16:17

В ночь на среду, 15 октября, в Пензенском районе у села Саловка случилось ДТП с пострадавшими. На трассе Р-158 Нижний Новгород - Саратов в аварию попали 2 грузовых автомобиля.

По данным областной ГАИ, в 00:20 на дороге столкнулись ГАЗ с 46-летним мужчиной за рулем и КамАЗ с 55-летним.

Водитель ГАЗа и его 46-летний пассажир оказались заблокированными в машине. Прибывшие спасатели вытащили их с помощью гидравлического инструмента и передали врачам. С травмами мужчин госпитализировали, сообщили в ГБУ «ППСЦ».

«По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего», - отметили в ГАИ.

Ранее в Белинском районе водитель Renault погиб в ДТП на мосту.