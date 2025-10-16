Чудом выжившие в ДТП с питбайками дети рассказали свои истории

16.10.2025 | 15:34

В 2025 году в Пензенской области случилось 35 ДТП с детьми за рулем. Все они получили травмы. В ГАИ подчеркивают: питбайки - это техника, которая ни в коем случае не должна использоваться в пределах дорог общего пользования.

Областное министерство образования распространило в соцсетях ролик с участием пензенских детей, которые чудом выжили в авариях, сев на «недомотоциклы».

Один подросток признался, что несколько месяцев уговаривал родителей купить питбайк и те наконец согласились. «В один момент я потерял управление, запаниковал... Это было всего лишь на миг... В тот момент я думал уже не о питбайке, думал только об одном: лишь бы спина, шея были целы, не было бы там каких-то переломов. Было очень страшно», - рассказал пострадавший мальчик.

Другая участница ролика - девочка. Она попала в аварию через 3 дня после того, как стала кататься на питбайке. «Когда я через оказалась на больничной койке, я поняла, что это совершенно не те ощущения, которые мне нужны были... Я лежала с железными штырями в ноге, я не могла ни встать, ни ходить, за мной ухаживала мама. Мне было очень больно и очень тяжело», - поделилась девочка.

После этого она еще 2 месяца провела в отделение травматологии. «Было страшно видеть своего ребенка с перебинтованными руками, ногами, головой», - со слезами отметила мама подростка. «Родители, не повторяйте моих ошибок, не дарите своим детям питбайки!» - добавила она.