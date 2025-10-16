Сетевое издание|18+|Четверг|16 окт 2025|22:15
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |

Общество

Чудом выжившие в ДТП с питбайками дети рассказали свои истории

Печать
Telegram

В 2025 году в Пензенской области случилось 35 ДТП с детьми за рулем. Все они получили травмы. В ГАИ подчеркивают: питбайки - это техника, которая ни в коем случае не должна использоваться в пределах дорог общего пользования.

Областное министерство образования распространило в соцсетях ролик с участием пензенских детей, которые чудом выжили в авариях, сев на «недомотоциклы».

Один подросток признался, что несколько месяцев уговаривал родителей купить питбайк и те наконец согласились. «В один момент я потерял управление, запаниковал... Это было всего лишь на миг... В тот момент я думал уже не о питбайке, думал только об одном: лишь бы спина, шея были целы, не было бы там каких-то переломов. Было очень страшно», - рассказал пострадавший мальчик.

Чудом выжившие в ДТП с питбайками дети рассказали свои истории

Другая участница ролика - девочка. Она попала в аварию через 3 дня после того, как стала кататься на питбайке. «Когда я через оказалась на больничной койке, я поняла, что это совершенно не те ощущения, которые мне нужны были... Я лежала с железными штырями в ноге, я не могла ни встать, ни ходить, за мной ухаживала мама. Мне было очень больно и очень тяжело», - поделилась девочка.

После этого она еще 2 месяца провела в отделение травматологии. «Было страшно видеть своего ребенка с перебинтованными руками, ногами, головой», - со слезами отметила мама подростка. «Родители, не повторяйте моих ошибок, не дарите своим детям питбайки!» - добавила она.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото и видео областного минобра
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети