На ул. Луначарского упал автокран и перекрыл три полосы движения

12.09.2022 | 14:34

В понедельник, 12 сентября, в Пензе на улице Луначарского упал автокран. Выдвинутая стрела перекрыла несколько полос движения.

О ЧП, случившемся около 13:00, сообщили в соцсетях пензенские автомобилисты.

В чате водителей мессенджера Viber появились кадры с места инцидента. Машины вынуждены объезжать автокран, лежащий на боку на обочине рядом с путепроводом, по крайней левой полосе. Некоторые пользователи обратили внимание, что у крана вырвано переднее правое колесо.

«Он на обочине стоял, мы проехали, встали на светофоре, полминуты буквально прошло, услышали грохот, провода все затрясло. Оборачиваемся - кран лежит», - описала происшествие пользовательница в Telegram-канале «Сова Пенза», опубликовавшем снимок последствий аварии.

Один из участников обсуждения предположил, что ЧП случилось из-за неосмотрительности водителя: он не рассчитал вес поднимаемого груза, вылет стрелы и угол наклона.

«Слава богу, там никого! Ведь мог задеть и в хлам всех снести!» - высказался другой комментатор.

Как пояснили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области, в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

«По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал», - сообщили в отделении пропаганды.