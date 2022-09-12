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Происшествия

На ул. Луначарского упал автокран и перекрыл три полосы движения

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В понедельник, 12 сентября, в Пензе на улице Луначарского упал автокран. Выдвинутая стрела перекрыла несколько полос движения.

О ЧП, случившемся около 13:00, сообщили в соцсетях пензенские автомобилисты.

В чате водителей мессенджера Viber появились кадры с места инцидента. Машины вынуждены объезжать автокран, лежащий на боку на обочине рядом с путепроводом, по крайней левой полосе. Некоторые пользователи обратили внимание, что у крана вырвано переднее правое колесо.

«Он на обочине стоял, мы проехали, встали на светофоре, полминуты буквально прошло, услышали грохот, провода все затрясло. Оборачиваемся - кран лежит», - описала происшествие пользовательница в Telegram-канале «Сова Пенза», опубликовавшем снимок последствий аварии.

Один из участников обсуждения предположил, что ЧП случилось из-за неосмотрительности водителя: он не рассчитал вес поднимаемого груза, вылет стрелы и угол наклона.

«Слава богу, там никого! Ведь мог задеть и в хлам всех снести!» - высказался другой комментатор.

Как пояснили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области, в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

«По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал», - сообщили в отделении пропаганды.

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Источник — видео invite.viber.com, Чат водителей Пензы
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Гость||

Разве это дтп ?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

ЧП случилось из-за неосмотрительности водителя
Не путайте неосмотрительность с имбецильностью)))

Гость||

Мне кажется это Байдон виноват.

Гость||

Или Карл. Тот еще пакоснтник.

Гость||

Эрекция в кабине, вот результат


Имя: Гость
Комментарий:

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