УМВД: Нарушений общественного порядка и ЧП на выборах не было

12.09.2022 | 09:42

В дни выборов нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий не было. Об этом сообщили в УМВД России по Пензенской области.

«Для охраны правопорядка на избирательных участках было задействовано более 5 000 сотрудников органов внутренних дел. Также были привлечены сотрудники Росгвардии, представители народных дружин, частных охранных организаций и общественных формирований правоохранительной направленности», - уточнили в пресс-службе управления.

С 9 по 11 сентября они следили за порядком на всех 1 032 участках, где население выбирало депутатов Законодательного собрания области седьмого созыва и депутатов представительных органов муниципальных образований.

«В результате принятых мер нарушений не допущено. Полицейским, находившимся в единый день голосования на службе, также была предоставлена возможность для реализации своих избирательных прав», - заявили в пресс-службе.

Областной избирком уже подвел предварительные итоги выборов. В них участвовали 516 944 человека. Явка составила 50,95%. Большинство голосов набрала партия «Единая Россия» - 74,91%, следом идет КПРФ - 8,53%, на третьем месте ЛДПР - 5,59%. Именно эти три партии будут представлены в региональном Законодательном собрании. С результатами голосования за одномандатников можно ознакомиться здесь.