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Общество

УМВД: Нарушений общественного порядка и ЧП на выборах не было

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В дни выборов нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий не было. Об этом сообщили в УМВД России по Пензенской области.

«Для охраны правопорядка на избирательных участках было задействовано более 5 000 сотрудников органов внутренних дел. Также были привлечены сотрудники Росгвардии, представители народных дружин, частных охранных организаций и общественных формирований правоохранительной направленности», - уточнили в пресс-службе управления.

С 9 по 11 сентября они следили за порядком на всех 1 032 участках, где население выбирало депутатов Законодательного собрания области седьмого созыва и депутатов представительных органов муниципальных образований.

«В результате принятых мер нарушений не допущено. Полицейским, находившимся в единый день голосования на службе, также была предоставлена возможность для реализации своих избирательных прав», - заявили в пресс-службе.

Областной избирком уже подвел предварительные итоги выборов. В них участвовали 516 944 человека. Явка составила 50,95%. Большинство голосов набрала партия «Единая Россия» - 74,91%, следом идет КПРФ - 8,53%, на третьем месте ЛДПР - 5,59%. Именно эти три партии будут представлены в региональном Законодательном собрании. С результатами голосования за одномандатников можно ознакомиться здесь.

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Источник — фото УМВД России по Пензенской области
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Для охраны правопорядка на избирательных участках было задействовано более 5 000 сотрудников органов внутренних дел. Также были привлечены сотрудники Росгвардии,
А что могло случиться на народных голосованиях?

Гость||

Гость писал(a):

А что могло случиться на народных голосованиях?
Могли придти независимые наблюдатели или/и кто-то начать видеофиксацию нарушений.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Большинство голосов набрала партия «Единая Россия» - 74,91%
ХахАха, вот так поддержка - ну хоть бы чуть-чуть к реальности приблизили процентики-то! Не верится, что в ПензИ настолько тупой народ, чтоб 75% выдал!!!

Гость||

не ходил не знаю и никогда не пойду

Гость||

Гость писал(a):

не ходил не знаю и никогда не пойду
Дурачок.

Гость||

Гость писал(a):

Дурачок.
зато никто не обманул

Гость||

На фото сразу видно наплыв избирателей )))

Гость||

Гость писал(a):

зато никто не обманул
Пескарь, про которого Салтыков-Щедрин написал, это ты??

Гость||

Гость писал(a):

А что могло случиться на народных голосованиях?
Провокации, диверсии, банальное хулиганство... А что?


Имя: Гость
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