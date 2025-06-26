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Общество

Полицейские устроили массовые рейды в Городищенском районе

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В Городищенском районе прошли массовые рейды, направленные на поддержание общественного порядка. В мероприятиях участвовали полицейские, омоновцы, росгвардейцы, военные следователи и бойцы отряда содействия «Тигр».

«Особое внимание уделялось профилактике преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и оружия. В результате один из местных жителей добровольно сдал в полицию охотничье ружье», - сообщили в областном УМВД РФ.

Полицейские устроили массовые рейды в Городищенском районе

Сотрудники ГАИ проверили на дорогах 90 автомобилей. Более 20 водителей оштрафовали за нарушения ПДД.

В поисках экстремистских материалов полицейские зашли в библиотеки 4 мечетей. С духовными лидерами и прихожанами провели профилактические беседы.

Полицейские устроили массовые рейды в Городищенском районе

Военные следователи передали 5 повесток людям, получившим гражданство России, но не вставшим на воинский учет.

Кроме того, были проверены магазины с алкогольной продукцией. Двух предпринимателей привлекли к ответственности за работу без регистрации или лицензии.

Еще полицейские посетили места, где могут собираться люди, склонные к правонарушениям и состоящие на учете.

Полицейские устроили массовые рейды в Городищенском районе

«Внимание было сосредоточено на соблюдении миграционного законодательства. В одном из населенных пунктов района был выявлен факт незаконного привлечения иностранного гражданина к трудовой деятельности в Российской Федерации», - рассказали в УМВД.

На работника и его нанимателя составили протоколы.

Всего в ходе рейдов было выявлено 32 административных правонарушения.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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