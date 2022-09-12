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Политика

Пензенцы и зареченцы проявили наименьшую активность на выборах

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В понедельник, 12 сентября, в избирательной комиссии Пензенской области подвели итоги трехдневных выборов депутатов регионального парламента седьмого созыва и муниципальных органов самоуправления.

Председатель избиркома Александр Синюков привел предварительные данные.

В выборах участвовали 516 944 человека. Явка составила 50,95%. Большинство голосов набрала партия «Единая Россия» - 74,91%, следом идет КПРФ - 8,53%, на третьем месте ЛДПР - 5,59%. Именно эти три партии будут представлены в региональном Законодательном собрании.

Не преодолели пятипроцентный порог «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (3,51%), «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» (3,30%) и «Новые люди» (2,88%). Их представители в Заксобр не попадают.

Из 18 одномандатных округов в 17 победили кандидаты, выдвинутые «Единой Россией», в 1 - ЛДПР.

Как ранее сообщалось, это

- Вадим Супиков (округ № 1, 17 245 голосов, или 75,54%),

- Ольга Чистякова (округ № 2, 16 456, 67,83%),

- Сергей Рыбалкин (округ № 3, 11 181, 65,95%),

- Александр Гуляков (округ № 4, 7 909, 56,91%),

- Олег Кочетков (округ № 5, 9 653, 67,61%),

- Федор Тощев (округ № 6, 8 748, 67,26%),

- Николай Лукьянов (округ № 7, 10 663, 58,95%),

- Сергей Байдаров (округ № 8, 10 472, 60,23%),

- Вадим Калинин (округ № 9, 34 208, 79,69%),

- Борис Кулагин (округ № 10, 31 716, 82,26%),

- Людмила Глухова (округ № 11, 22 972, 73,81%),

- Сергей Ванюшин (округ № 12, 28 251, 84,30%),

- Владимир Вдонин (округ № 13, 29 521, 81,99%),

- Дмитрий Петров (округ № 14, 27 803, 72,5%),

- Игорь Борисов (округ № 15, 39 720, 89,82%),

- Юрий Старкин (округ № 16, 29 988, 80,19%),

- Ильдар Акчурин (округ № 17, 31 280, 85,53%)

- Александр Васильев (округ № 18, 17 273, 63,47%).

Наименьшая явка наблюдалась в Пензе и Заречном - от 30 до 36%. Самыми активными стали Камешкирский, Неверкинский, Лопатинский, Никольский и Шемышейский районы - до 85%.

В муниципальных выборах были представлены 450 мандатов, из них заместились 448. В двух районах - Белинском и Камешкирском - выборы не состоялись. Среди депутатов местных органов самоуправления есть представители не только ЕР, но и «Справедливой России», ЛДПР, КПРФ и даже один представитель партии пенсионеров.

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Гость||

Два процента людей — думают, три процента — думают, что они думают, а 95 процентов людей лучше умрут, чем будут думать. Бернард Шоу.

Верните право на голос ПРОТИВ. В бюллетени должна быть графа Против всех, тогда будет понятны проценты и явка будет близка к 100%. Вот эти не пришедшие 50% и есть проив всех.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Самыми активными стали Камешкирский, Неверкинский, Лопатинский, Никольский и Шемышейский районы - до 85%.
А куда им, мордвам, еще сходить? Там хоть общение!)

Гость||

Гость писал(а):

> Два процента людей — думают, три процента — думают, что они думают, а 95

> процентов людей лучше умрут, чем будут думать. Бернард Шоу.

>

> Верните право на голос ПРОТИВ. В бюллетени должна быть графа Против всех,

> тогда будет понятны проценты и явка будет близка к 100%. Вот эти не

> пришедшие 50% и есть проив всех.

Мнение навальниста

Гость||

Гость писал(a):

Верните право на голос ПРОТИВ. В бюллетени должна быть графа Против всех, тогда будет понятны проценты и явка будет близка к 100%. Вот эти не пришедшие 50% и есть проив всех.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Гость||

Гость писал(a):

Мнение навальниста
На подсосе?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Наименьшая явка наблюдалась в Пензе и Заречном - от 30 до 36%. Самыми активными стали Камешкирский, Неверкинский, Лопатинский, Никольский и Шемышейский районы - до 85%.
В Пензе Как то верится больше, а вот в активных районах надо бы посмотреть сколько голосовало на дому, возможно там и собаказарыта. Единственная причина по которой допускается голосовать это болезнь. Вот и окажется что более половины проголосовавших больны и это подозрительно и так делают явку в 85%, порочная практика. Все проголосовавшие должны предоставить справку что были больны в день голосования. Кто не предоставил исключить голос.

Гость||

А зачем нужны выборы?

Гость||

Гость писал(a):

Мнение навальниста
Это мнение члена избирательной комиссии, а ты иди подмойся, а то воняет.

Гость||

Гость писал(a):

А зачем нужны выборы?
Для просушки лапши на ушах...

Гость||

Гость писал(a):

Это мнение члена избирательной комиссии, а ты иди подмойся, а то воняет.
Гомосятина даже с компа чует знакомый запах?

Гость||

Дак кто же за этих опять голосовал?!

Гость||

Два процента людей — думают, три процента — думают, что они думают, а 95 процентов людей лучше умрут, чем будут думать. Бернард Шоу.

Гость писал(a):

А зачем нужны выборы?
Перечитай 150 раз что сказал Бернард Шоу, возможно , но не факт поймешь.

Гость||

Гость писал(a):

Гомосятина даже с компа чует знакомый запах?

Тем более если тебе запах так знаком )))

Гость||

Пенза и Заречный получается самые сознательные и показали своё отношение к "выборам"


Имя: Гость
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