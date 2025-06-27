Обиженный на таксиста пензенец написал ложный донос

43-летнему жителю Пензы грозит уголовное наказание за попытку оболгать таксиста. Горожанин хотел отомстить водителю.
Мужчина решил, что с него потребовали слишком большую плату за поездку. Он явился в полицию и написал заявление о краже денег. В качестве подозреваемого пензенец указал водителя.
Полицейские проверили полученную информацию и выяснили, что донос ложный.
Горожанин во всем признался. В отношении него возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
Ранее в Кузнецке осудили за ложный донос местную жительницу. Женщина работала на оптовой базе и, чтобы скрыть недостачу, инсценировала нападение.
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