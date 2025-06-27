Обиженный на таксиста пензенец написал ложный донос

27.06.2025 | 09:14

43-летнему жителю Пензы грозит уголовное наказание за попытку оболгать таксиста. Горожанин хотел отомстить водителю.

Мужчина решил, что с него потребовали слишком большую плату за поездку. Он явился в полицию и написал заявление о краже денег. В качестве подозреваемого пензенец указал водителя.

Полицейские проверили полученную информацию и выяснили, что донос ложный.

Горожанин во всем признался. В отношении него возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Ранее в Кузнецке осудили за ложный донос местную жительницу. Женщина работала на оптовой базе и, чтобы скрыть недостачу, инсценировала нападение.