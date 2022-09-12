Стало известно, на что пензенцы жаловались в дни выборов

12.09.2022 | 14:02

В понедельник, 12 сентября, уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова отчиталась о работе горячей линии в дни выборов.

Подводя итоги мониторинга соблюдения избирательных прав граждан, она отметила, что звонившие в основном обращались с жалобами и вопросами по таким темам, как электронное дистанционное голосование, деятельность наблюдателей, достоверность сведений о кандидатах, работа участковых избирательных комиссий.

«Всем обратившимся даны разъяснения. Доводы, требующие проверки, по нашим запросам были рассмотрены компетентными органами. Заявителям даны ответы. Оперативно реагировали на сообщения о возможных нарушениях, взаимодействовали с территориальными избирательными комиссиями», - подвела итог Елена Рогова.

Омбудсмен и сотрудники ее аппарата выборочно посещали избирательные участки. Серьезных нарушений, по словам Роговой, никто не зафиксировал.

Ранее председатель областного избиркома Александр Синюков сообщил, что за 3 дня поступило 12 обращений, все они рассмотрены. Большинство людей уточняли свое место жительства и участок, на котором нужно голосовать. Ряд жалоб касался того, что якобы одного наблюдателя удалили с участка в Пензе. На самом деле, по словам Синюкова, он систематически кашлял и чихал. Ему рекомендовали обратиться к врачу или вызвать скорую.

С 9 по 11 сентября в Пензенской области голосовали за депутатов регионального Законодательного собрания. В парламенте были вакантны 36 мест.