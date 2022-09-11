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Политика

Избирком Пензенской области подвел предварительные итоги выборов

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Вечером в воскресенье, 11 сентября, в избирательной комиссии Пензенской области подвели предварительные итоги выборов депутатов регионального Законодательного собрания седьмого созыва.

«Закончилось трехдневное голосование. Все 1 032 участка закрылись. Сейчас в автоматизированную систему будут вводиться данные протоколов. Выборы прошли спокойно. На них присутствовали более 4 500 наблюдателей. Понятно, что это политическая борьба, но она проходила в рамках правового поля», - подчеркнул председатель избиркома Александр Синюков.

На 18:00 последние данные по явке были таковы: проголосовало 498 тысяч человек, что составляет 48%. Остальные данные подсчитываются.

После того, как поработают со списком избирателей, будут уничтожены испорченные бюллетени. Затем подсчитают голоса за 9-е и 10-е числа.

Пока обработано только 0,68% бюллетеней (отчитались 7 участковых комиссий). Согласно поступившим протоколам, «Единая Россия» набрала 57,68% голосов, КПРФ - 14,96%, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» - 6,30%, ЛДПР - 6,26%, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» - 6,20%, «Новые люди» - 5,81%.

По словам Синюкова, за 3 дня поступило 12 жалоб, все они рассмотрены. Нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан, не выявлено.

Большинство обращавшихся уточняли свое место жительства и участок, на котором нужно голосовать. Ряд жалоб касался того, что якобы одного наблюдателя удалили с участка в Пензе. На самом деле он систематически кашлял и чихал. Ему рекомендовали обратиться к врачу или вызвать скорую.

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Гость||

Кто бы сомневался, самые "честные" выборы в мире.... Кого не спросишь, все едресню терпеть не могут, а тут.... Смех один.

Гость||

Вы голосовали за это

Гость||

Гость писал(а):

> Вы голосовали за это

Не знаю не одного, кто за это голосовал...

Гость||

Область выбрала власть при которой население вымирает.

Гость||

22.11 Не уверен, что это область выбрала

Гость||

Навальнисты в очередной раз проиграли

Гость||

Гость 11.09.2022 21:32:48, Гость 11.09.2022 22:06:47, Гость 11.09.2022 22:09:28, Гость 11.09.2022 22:15:54, Гость 11.09.2022 22:21:26, Гость 11.09.2022 22:25:01 - проплаченные боты Навалного

Гость||

*Навального

Гость||

Гость 22.36 Местный дурачок!!!!

Гость||

Главное не как проголосовать, а как посчитать

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Единая Россия» набрала 57,68%
Куда смотрит Синюков?

По телеку сказали, что "Едро" 80%.

Ну давай хоть 85%.

Перед Москвой стыдно.

Гость||

Гость писал(а):

> penzainform.ru писал(a):

«Единая Россия» набрала

> 57,68%

Куда смотрит Синюков?

> По телеку сказали, что "Едро" 80%.

> Ну давай хоть 85%.

> Перед Москвой стыдно.

Шо, началось уже? Завтра зомбоящик хоть не включай. Пойду утюг на помойку снесу, а то к утру тот тоже про ядро вещать начнет, ага.

Гость||

Из 15 знакомых: 4 - не ходили, 2 - испортили бюллетени, 2 -за ЛДПР, 2 - за "Единую", остальные - КПРФ.

Совпадает.

Гость||

Кто бы сомневался. Поэтому нормальные люди перестали терять зря время ходя на этот спектакль. Кого обьявят с верху, тот и папа.

Гость||

Гость писал(а):

> Гость 22.36 Местный дурачок!!!!

Гость 11.09.2022 22:44:02 - проплаченный тролль Навального

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →

Имя: Гость
Комментарий:

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