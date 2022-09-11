Избирком Пензенской области подвел предварительные итоги выборов

11.09.2022 | 21:48

Вечером в воскресенье, 11 сентября, в избирательной комиссии Пензенской области подвели предварительные итоги выборов депутатов регионального Законодательного собрания седьмого созыва.

«Закончилось трехдневное голосование. Все 1 032 участка закрылись. Сейчас в автоматизированную систему будут вводиться данные протоколов. Выборы прошли спокойно. На них присутствовали более 4 500 наблюдателей. Понятно, что это политическая борьба, но она проходила в рамках правового поля», - подчеркнул председатель избиркома Александр Синюков.

На 18:00 последние данные по явке были таковы: проголосовало 498 тысяч человек, что составляет 48%. Остальные данные подсчитываются.

После того, как поработают со списком избирателей, будут уничтожены испорченные бюллетени. Затем подсчитают голоса за 9-е и 10-е числа.

Пока обработано только 0,68% бюллетеней (отчитались 7 участковых комиссий). Согласно поступившим протоколам, «Единая Россия» набрала 57,68% голосов, КПРФ - 14,96%, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» - 6,30%, ЛДПР - 6,26%, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» - 6,20%, «Новые люди» - 5,81%.

По словам Синюкова, за 3 дня поступило 12 жалоб, все они рассмотрены. Нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан, не выявлено.

Большинство обращавшихся уточняли свое место жительства и участок, на котором нужно голосовать. Ряд жалоб касался того, что якобы одного наблюдателя удалили с участка в Пензе. На самом деле он систематически кашлял и чихал. Ему рекомендовали обратиться к врачу или вызвать скорую.