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Общество

В Пензе пруд у 6-й горбольницы начал очищать экскаватор

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В Пензе началась расчистка пруда у городской больницы № 6. В работах задействован экскаватор.

Как пояснили в пресс-службе регионального минлесхоза, очищают ручей, который расположен в 100 метрах северо-западнее медучреждения.

Работы намерены проводить в две смены без выходных. Завершить их планируется в 2024 году.

«Расчистка пруда от донных отложений позволит активизировать функционирование подводных родников и обеспечит поступление свежей воды. В результате повысится качество воды, улучшится экологическая система пруда и в целом окружающая среда микрорайона Арбеково в городе Пензе», - добавили в минлесхозе.

Воду в пруду у 6-й горбольницы спустили до проектных отметок в августе. После этого жители ближайших районов стали жаловаться на зловоние.

«Ракушками умершими пахнет, их там тонна», «Пруд нужно было очистить, но, наверное, как-то этот вопрос нужно было продумать заранее. Запах утром невозможный», «Нужно было собрать ракушки, и вони не было бы, и ракушки бы живые остались», - высказались пензенцы в соцсетях.

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Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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