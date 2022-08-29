Зловоние отравляет жизнь пензенцам из микрорайона Арбеково

29.08.2022 | 13:52

Пензенцам из микрорайона Арбеково мешает жить неприятный запах. Зловоние тревожит их несколько недель.

Очередные сообщения об этом появились в понедельник, 29 августа.

«Что за вонь во всем Дальнем Арбекове?», «В Заставе даже дома нечем дышать, вонь как на улице», - пожаловались участники чата «Октябрьский район» мессенджера Viber.

Одни горожане опасаются, что это выброс, способный навредить здоровью. Другие связывают зловоние со спуском пруда возле городской больницы № 6.

Работы по очистке водоема продолжаются около месяца. Местные жители в пабликах жаловались на смрад, исходящий от некогда популярной зоны отдыха.

«Ракушками умершими пахнет, их там тонна», «Пруд нужно было очистить, но, наверное, как-то этот вопрос нужно было продумать заранее. Запах утром невозможный», «Нужно было собрать ракушки, и вони не было бы, и ракушки бы живые остались», - высказались пензенцы.

Ранее сообщалось, что воду в пруду спустили до проектных отметок. После того как грунт просохнет, начнется механизированная расчистка дна от отложений.