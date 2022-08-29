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Глас народа

Зловоние отравляет жизнь пензенцам из микрорайона Арбеково

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Пензенцам из микрорайона Арбеково мешает жить неприятный запах. Зловоние тревожит их несколько недель.

Очередные сообщения об этом появились в понедельник, 29 августа.

«Что за вонь во всем Дальнем Арбекове?», «В Заставе даже дома нечем дышать, вонь как на улице», - пожаловались участники чата «Октябрьский район» мессенджера Viber.

Одни горожане опасаются, что это выброс, способный навредить здоровью. Другие связывают зловоние со спуском пруда возле городской больницы № 6.

Работы по очистке водоема продолжаются около месяца. Местные жители в пабликах жаловались на смрад, исходящий от некогда популярной зоны отдыха.

«Ракушками умершими пахнет, их там тонна», «Пруд нужно было очистить, но, наверное, как-то этот вопрос нужно было продумать заранее. Запах утром невозможный», «Нужно было собрать ракушки, и вони не было бы, и ракушки бы живые остались», - высказались пензенцы.

Ранее сообщалось, что воду в пруду спустили до проектных отметок. После того как грунт просохнет, начнется механизированная расчистка дна от отложений.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Взялись за очистку, а сделали новую эко аварию ) это перебор и всем понятно при ком

Гость||

penzainform.ru писал(a):

и ракушки бы живые остались»,
Ты думаешь пензенским чиновникам есть дело до ракушек?

Гость||

Весь город в говне и провонял.

Гость||

Все просохло уже! Начинайте работать! Скоро пруд полностью превратиться в гниющую клоаку. Все живое погибнет, сволочи.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

После того как грунт просохнет, начнется механизированная расчистка дна от отложений.
Так скоро дожди пойдут,когда просыхать? Разумно конечно все работы отложить на весну следующего года?

Там и стоимость работ конечно повысится...

Гость||

Ничего нам не отравляет. Мы рады говном дышать.

Гость||

Говно не пахнет

Своё

Гость||

Там коньки дутики должны лежать.

Гость||

Гость писал(a):

Там коньки дутики должны лежать.
Что такое конки дутики? Везде про них пишешь, а что это не объяснишь.

Гость||

Сегодня утром вонь была ужасная,на всё арбеково.

Гость||

У вас там везде говно по улицам открытым способом течет.

Гость||

Пруд давно же провонял, еще после первых 3 недель спуска, сейчас он уже ничем не пахнет, скорее всего каналья. Кстати,Ю давно бы уже пора его чистить начать

Гость||

Гость писал(a):

Сегодня утром вонь была ужасная,на всё арбеково.
Нужно не 27 миллионов,а 50-60 и можно ускоренно приступать к работам?

Гость||

Над нами соседи бухают и курят, постоянно попойки устраивают. Окна открыть невозможно! Вонь от них ужасная. У нас просто экологичеая катострофа!

Гость||

*экологическая

Имя: Гость
Комментарий:

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