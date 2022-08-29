Зловоние отравляет жизнь пензенцам из микрорайона Арбеково

Пензенцам из микрорайона Арбеково мешает жить неприятный запах. Зловоние тревожит их несколько недель.
Очередные сообщения об этом появились в понедельник, 29 августа.
«Что за вонь во всем Дальнем Арбекове?», «В Заставе даже дома нечем дышать, вонь как на улице», - пожаловались участники чата «Октябрьский район» мессенджера Viber.
Одни горожане опасаются, что это выброс, способный навредить здоровью. Другие связывают зловоние со спуском пруда возле городской больницы № 6.
Работы по очистке водоема продолжаются около месяца. Местные жители в пабликах жаловались на смрад, исходящий от некогда популярной зоны отдыха.
«Ракушками умершими пахнет, их там тонна», «Пруд нужно было очистить, но, наверное, как-то этот вопрос нужно было продумать заранее. Запах утром невозможный», «Нужно было собрать ракушки, и вони не было бы, и ракушки бы живые остались», - высказались пензенцы.
Ранее сообщалось, что воду в пруду спустили до проектных отметок. После того как грунт просохнет, начнется механизированная расчистка дна от отложений.
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Взялись за очистку, а сделали новую эко аварию ) это перебор и всем понятно при ком