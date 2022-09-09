Общество

Пензенцам объяснили, можно ли убрать светофор на М5 у Чемодановки

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Отключать светофор, установленный на границе между Пензой и Чемодановкой на трассе М5, не планируется.

Убрать автоматический регулировщик предложил один из участников чата PenzaInform.ru в Telegram: «Еще бы убрали светофор на перекрестке в Чемодановке, он там совсем не нужен, по М5 скапливается ужасная пробка, если он включен, чтобы пропустить 4-5 машин».

В пятницу, 9 сентября, центр управления регионом, уточнив информацию, заявил, что, если убрать светофор, заторы будут еще более серьезными.

«Данный светофор регулирует движение на аварийно опасном перекрестке дорог с высокой интенсивностью движения транспорта и пешеходов. Его отключение приведет к заторам на федеральной трассе и поспособствует возникновению дорожно-транспортных происшествий», - говорится в ответе.

Ранее жителям Терновки и близлежащих микрорайонов пообещали до ноября 2022 года оптимизировать работу светофоров на улице Терновского, где по утрам и вечерам образуются пробки.

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