Пензенцам объяснили, можно ли убрать светофор на М5 у Чемодановки

09.09.2022 | 10:05

Отключать светофор, установленный на границе между Пензой и Чемодановкой на трассе М5, не планируется.

Убрать автоматический регулировщик предложил один из участников чата PenzaInform.ru в Telegram: «Еще бы убрали светофор на перекрестке в Чемодановке, он там совсем не нужен, по М5 скапливается ужасная пробка, если он включен, чтобы пропустить 4-5 машин».

В пятницу, 9 сентября, центр управления регионом, уточнив информацию, заявил, что, если убрать светофор, заторы будут еще более серьезными.

«Данный светофор регулирует движение на аварийно опасном перекрестке дорог с высокой интенсивностью движения транспорта и пешеходов. Его отключение приведет к заторам на федеральной трассе и поспособствует возникновению дорожно-транспортных происшествий», - говорится в ответе.

Ранее жителям Терновки и близлежащих микрорайонов пообещали до ноября 2022 года оптимизировать работу светофоров на улице Терновского, где по утрам и вечерам образуются пробки.