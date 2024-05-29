На участке трассы М-5 в Пензе изменят схему движения

29.05.2024 | 16:55

В Пензе собираются красить пролетные строения и монтировать барьерные ограждения на 624-м километре трассы М-5. В связи с этим автомобилистов предупредили об изменении схемы движения.

Работы запланировали провести с 8:00 30 мая до 21:00 2 июня. На это время транспортные потоки направят по временным проездам. В каждом направлении будет только одна полоса.

Специалисты ФКУ «Поволжуправтодор» призвали водителей учитывать эту информацию при планировании поездок, а также попросили соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков.

Известно, что на 624-м километре трассы М-5 в Пензе строят транспортную развязку. На начало мая объект был готов на 95%.

Общая протяженность сооружения с примыкающими дорогами и съездами - 4,5 километра. Пропускная способность - около 2,5 тысячи легковых автомобилей в сутки. Рядом с развязкой возвели надземный пешеходный переход.