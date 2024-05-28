Назван срок частичного открытия перекрестка на ГПЗ

28.05.2024 | 17:48

Движение по перекрестку улиц Измайлова и Антонова в Пензе рассчитывают частично открыть к 3 июня. Об этом глава города Александр Басенко сообщил во вторник, 28 мая.

Он проконтролировал ход строительства развязки и пришел к выводу, что специалисты трудятся опережающими темпами.

«В четверг подрядчик начнет укладывать асфальтовое покрытие. В целом завершить все работы на объекте планируем раньше установленного контрактом срока - в конце июня этого года», - заявил Басенко.

С 21 мая из-за строительства развязки временно изменилась организация дорожного движения в районе пересечения улиц Антонова и Измайлова. Предполагалось, что работы будут идти в течение 2 недель. На дорогах сразу же образовались огромные пробки.

По документам, развязка на ГПЗ должна быть готова к ноябрю 2024 года. Площадь и протяженность перекрестка увеличатся. Ширина полосы проезжей части составит от 3,5 м, пешеходной - 3 м. Движение будет регулироваться не светофорами, а с помощью разметки и дорожных знаков.

Чиновники надеются, что развязка поможет решить проблемы с вечными заторами на въезде в микрорайон и при выезде из него. Сами пензенцы не раз высказывали мнение, что движение на ГПЗ, напротив, затруднится.