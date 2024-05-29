Водители автоматически получили новую подкатегорию

29.05.2024 | 19:04

Последние поправки в закон о «Безопасности дорожного движения» дали право 50 млн водителей управлять снегоходами и квадроциклами автоматически, без сдачи экзаменов на права тракториста-машиниста.

Об этом в своем телеграм-канале написал автоюрист Александр Шумский со ссылкой на полученный ответ от ГИБДД России.

Речь идет об автомобилистах с категорией «В». Они получили подкатегорию «В1» без ограничений по типу управления. Теперь они могут сесть за руль квадрициклов и трициклов с мотопосадкой и моторулем, а также квадроциклов и снегоходов (без договора аренды или прав тракториста-машиниста).

«Чтобы воспользоваться новыми правами, нужно обновить водительское удостоверение: прийти в ГИБДД с медсправкой без ограничений», - добавил Шумский.

Что касается водителей с категорией «А», то поправки позволяют им без договора аренды и даже обновления удостоверения управлять снегоходом и квадроциклом. Автомобилистам с категорией «С» и «D» потребуется для этого договор аренды и прохождение инструктажа.

Шумский назвал нововведение логичным по нескольким причинам. Так, во всем мире за руль квадроциклов и снегоходов могут сесть водители с категорией «В». Кроме того, управлять этими транспортными средствами проще, чем машиной.

«Водители с категорией «B» прекрасно знакомы с мотопосадкой и моторулем. Во-первых, все умеют ездить на велосипеде. Во-вторых, водителям автоматически открывается категория «М» (мопеды). Скорости мопеда и квадрика сопоставимы: примерно 50 км/ч», - отметил автоюрист.