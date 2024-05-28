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Ликбез

Как поменять водительское удостоверение другой страны?

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Вопрос от интернет-пользователя

Как заменить иностранные водительские права на российские?

Ответ специалиста

Иностранные права категорий М, А, В и подкатегорий А1, В1 можно заменить на российские в упрощенном порядке - необходимо только сдать теорию в ГИБДД, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

С категориями С, D, CE, DЕ и подкатегориями C1E, D1E сложнее, так как водитель управляет автобусами и грузовыми машинами.

«Нужно предоставить иностранный документ о квалификации, подтверждающий прохождение аттестации в автошколе. Также придется сдать теоретический и практический экзамены», - рассказали специалисты.

Это не относится к приехавшим из стран, где русский язык признан официальным.

«Водительские права Абхазии, Казахстана, Киргизии и Южной Осетии меняют после сдачи теории ПДД. Владельцы белорусских удостоверений экзамены не сдают», - объяснили эксперты.

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