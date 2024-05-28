Как поменять водительское удостоверение другой страны?

Вопрос от интернет-пользователя
Как заменить иностранные водительские права на российские?
Ответ специалиста
Иностранные права категорий М, А, В и подкатегорий А1, В1 можно заменить на российские в упрощенном порядке - необходимо только сдать теорию в ГИБДД, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».
С категориями С, D, CE, DЕ и подкатегориями C1E, D1E сложнее, так как водитель управляет автобусами и грузовыми машинами.
«Нужно предоставить иностранный документ о квалификации, подтверждающий прохождение аттестации в автошколе. Также придется сдать теоретический и практический экзамены», - рассказали специалисты.
Это не относится к приехавшим из стран, где русский язык признан официальным.
«Водительские права Абхазии, Казахстана, Киргизии и Южной Осетии меняют после сдачи теории ПДД. Владельцы белорусских удостоверений экзамены не сдают», - объяснили эксперты.
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