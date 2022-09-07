Светофоры в Терновке пообещали отрегулировать до ноября

07.09.2022 | 15:39

С началом учебного года вернулись автомобильные пробки в Терновке. Многие водители отмечают в соцсетях: ситуация стала сложнее, заторы - длиннее.

Об этом на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» написал пользователь Сергей Петров.

«Когда уже закончится бардак с пробками в Терновке? Отрегулируйте уже светофоры на большее время проезда по главной. Раньше вы мне писали, что светофоры не те. Сейчас и светофоры поменяли, а стало только хуже. Красный горит 50 секунд, зеленый - 30, вот вам и пробки», - отметил пензенец.

Он добавил, что система светофоров работает в одном и том же режиме как в час пик, так и в дневное время.

«На текущий период планируется ввести не адаптивное управление. В настоящее время идет отладка системы», - ответил горожанину представитель мэрии Пензы.

Сообщение Сергей посчитал отпиской.

«Я так понимаю, светофоры вы заменили, но работают они в том режиме, как вы их настроили, и не подстраиваются под дорожную ситуацию. Так настройте вы на бОльшую пропускную способность по главной дороге. Сейчас вы только тормозите весь поток, из-за этого создается многокилометровая пробка. После Токарной движение становится нормальным», - высказался пензенец.

Ему пообещали оптимизировать работу светофоров до 1 ноября 2022 года.

Проблема заторов в Терновке поднималась перед властями города и области неоднократно, но решение до сих пор не найдено. Теперь в районе заменили светофоры, и многие надеются, что ситуация изменится.

Кроме того, новые устройства для регулирования движения вызвали нарекания у водителей.

«Вы знаете, что эти новые светофоры не видно в солнечную погоду? О какой безопасности может идти речь?» - спросил у мэрии Сергей. Пока ответа на этот вопрос не поступило.