Общество

Светофоры в Терновке пообещали отрегулировать до ноября

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

С началом учебного года вернулись автомобильные пробки в Терновке. Многие водители отмечают в соцсетях: ситуация стала сложнее, заторы - длиннее.

Об этом на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» написал пользователь Сергей Петров.

«Когда уже закончится бардак с пробками в Терновке? Отрегулируйте уже светофоры на большее время проезда по главной. Раньше вы мне писали, что светофоры не те. Сейчас и светофоры поменяли, а стало только хуже. Красный горит 50 секунд, зеленый - 30, вот вам и пробки», - отметил пензенец.

Он добавил, что система светофоров работает в одном и том же режиме как в час пик, так и в дневное время.

«На текущий период планируется ввести не адаптивное управление. В настоящее время идет отладка системы», - ответил горожанину представитель мэрии Пензы.

Сообщение Сергей посчитал отпиской.

«Я так понимаю, светофоры вы заменили, но работают они в том режиме, как вы их настроили, и не подстраиваются под дорожную ситуацию. Так настройте вы на бОльшую пропускную способность по главной дороге. Сейчас вы только тормозите весь поток, из-за этого создается многокилометровая пробка. После Токарной движение становится нормальным», - высказался пензенец.

Ему пообещали оптимизировать работу светофоров до 1 ноября 2022 года.

Проблема заторов в Терновке поднималась перед властями города и области неоднократно, но решение до сих пор не найдено. Теперь в районе заменили светофоры, и многие надеются, что ситуация изменится.

Кроме того, новые устройства для регулирования движения вызвали нарекания у водителей.

«Вы знаете, что эти новые светофоры не видно в солнечную погоду? О какой безопасности может идти речь?» - спросил у мэрии Сергей. Пока ответа на этот вопрос не поступило.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

пообещали оптимизировать работу светофоров до 1 ноября 2022 года.
А пока сплотитесь там.

Гость||

От администрации города идут исключительно только отписки и некомпетентность!


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте