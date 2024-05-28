ГИБДД в России вернули название «Госавтоинспекция»

28.05.2024 | 16:04

В России ГИБДД вновь стала Госавтоинспекцией. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Черников в ходе заседания президиума Общественного совета при МВД России во вторник, 28 мая.

«Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали», - цитирует ТАСС Черникова.

По его словам, нормативно-правовые документы ведутся уже с учетом нового названия.

Государственная автомобильная инспекция, известная как ГАИ, существовала в России до 1998 года. Потом ее переименовали в ГИБДД - Государственную инспекцию безопасности дорожного движения.

В 2002-м указом президента Владимира Путина старое название вернули наравне с новым.

«Есть такая организация - ГИБДД; трудно выговаривается и вообще не очень понятно, зачем переименовали. Так до сих пор никто внятно не может объяснить», - заявлял глава государства в 2001 году.