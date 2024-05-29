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Глас народа

Коммунальщики усугубили положение водителей на Стрельбищенской

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Пензенские водители возмущены сносом остановочных павильонов на улице Стрельбищенской. Свое недовольство они высказали в среду, 29 мая.

Автомобилисты негодуют не из-за самих конструкций, а из-за того, в какое время это делается.

«На данный момент это единственная дорога на ГПЗ, остальные перекрыты. И они решили сносить остановки в самый час пик. И просто перекрыли движение. Когда, если не сейчас?» - объяснил один из водителей.

Коммунальщики усугубили положение водителей на Стрельбищенской

Пользователи Сети, куда попали снимки со Стрельбищенской, также раскритиковали график работ.

«Осталось проезд под жд путями перекрыть на реставрацию на ул. Ерик...», «Наше государство заботится о нас», «Умом Россию не понять…», «То же самое происходило на Радоницу на улице Ахунской (Ахунское кладбище), когда сотни людей приехали помянуть своих близких, производилась укладка асфальта именно в месте заезда на кладбище. Тот, кто планирует эти работы, явно не на своем месте», - отметили люди.

С 21 мая из-за строительства развязки временно изменилась организация дорожного движения в районе пересечения улиц Антонова и Измайлова. В схеме объезда задействована Стрельбищенская. Планировалось, что работы будут идти в течение двух недель, но к 3 июня перекресток рассчитывают открыть лишь частично.

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