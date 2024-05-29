Коммунальщики усугубили положение водителей на Стрельбищенской

29.05.2024 | 09:56

Пензенские водители возмущены сносом остановочных павильонов на улице Стрельбищенской. Свое недовольство они высказали в среду, 29 мая.

Автомобилисты негодуют не из-за самих конструкций, а из-за того, в какое время это делается.

«На данный момент это единственная дорога на ГПЗ, остальные перекрыты. И они решили сносить остановки в самый час пик. И просто перекрыли движение. Когда, если не сейчас?» - объяснил один из водителей.

Пользователи Сети, куда попали снимки со Стрельбищенской, также раскритиковали график работ.

«Осталось проезд под жд путями перекрыть на реставрацию на ул. Ерик...», «Наше государство заботится о нас», «Умом Россию не понять…», «То же самое происходило на Радоницу на улице Ахунской (Ахунское кладбище), когда сотни людей приехали помянуть своих близких, производилась укладка асфальта именно в месте заезда на кладбище. Тот, кто планирует эти работы, явно не на своем месте», - отметили люди.

С 21 мая из-за строительства развязки временно изменилась организация дорожного движения в районе пересечения улиц Антонова и Измайлова. В схеме объезда задействована Стрельбищенская. Планировалось, что работы будут идти в течение двух недель, но к 3 июня перекресток рассчитывают открыть лишь частично.