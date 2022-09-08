Общество

В Заречном ждут назальную вакцину от коронавируса

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В Заречном пока не прививают назальной вакциной от коронавирусной инфекции. Вопрос о том, когда город получит препарат, задали во время прямой линии с главой администрации Олегом Климановым и начальником МСЧ-59 Андреем Капустиным.

Капустин ответил, что областное правительство выделило деньги на покупку распылителей для назальной вакцины. Поставка препарата ожидается ближе к ноябрю.

В Пензе уже начали прививать таким типом вакцины. Ее впрыскивают в нос тем, кто ранее был привит. В первой партии - 9 000 доз препарата.

Однако не все пензенцы согласились прививаться. Срок годности у некоторых доз истек еще в апреле.

«В последнее время, действительно, мы используем часть вакцины, у которой срок действия продлен, потому что по последним клиническим испытаниям, которые были проведены в ведущих клиниках Российской Федерации, было выяснено, что активные вещества вакцины, у которой уже срок годности закончился, образуют активные иммунные комплексы еще длительное время», - объяснила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

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Гость||

В заречный и анальная пойдёт

Гость||

Они там вечно чего то ждут, ждуны. Ворота заварены?


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