Пензенцам предлагают впрыснуть вакцину от COVID-19 через нос

31.08.2022 | 16:49

Жителям Пензенской области при ревакцинации от COVID-19 больше не придется испытывать страх перед иглой, готовой вонзиться в мышцу. Им предлагают новый, совершенно безболезненный способ иммунизации - интраназальный.

Прививка от коронавирусной инфекции без внутримышечной инъекции будет доступна уже на этой неделе. В регион пришла первая партия одноразовых насадок для введения вакцины через нос.

«Пришло 9 000 пар насадок, которыми смогут воспользоваться 9 тысяч жителей. Специальная насадка для распыления устанавливается на шприц с вакциной, что делает процедуру иммунизации более комфортной», - говорит заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

«Интраназальная вакцина предпочтительна для проведения ревакцинации или как бустерная для усиления иммунитета. Тем, кто ранее не прививался совсем, она не рекомендуется», - предупредили в пресс-службе минздрава.

Для интраназальной вакцинации используется препарат «Спутник-V», применяемый для внутримышечного введения. Впрыскивание препарата проводится в один носовой ход двукратно с перерывом в 21 день.

Показания к интраназальной вакцинации также определит врач. Относительным противопоказанием, так же как и для внутримышечной вакцинации, являются острый период инфекционного заболевания и минимум 7 дней после выздоровления. Абсолютным - непереносимость препарата при вакцинации.