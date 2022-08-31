Общество

Пензенцам предлагают впрыснуть вакцину от COVID-19 через нос

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Жителям Пензенской области при ревакцинации от COVID-19 больше не придется испытывать страх перед иглой, готовой вонзиться в мышцу. Им предлагают новый, совершенно безболезненный способ иммунизации - интраназальный.

Прививка от коронавирусной инфекции без внутримышечной инъекции будет доступна уже на этой неделе. В регион пришла первая партия одноразовых насадок для введения вакцины через нос.

«Пришло 9 000 пар насадок, которыми смогут воспользоваться 9 тысяч жителей. Специальная насадка для распыления устанавливается на шприц с вакциной, что делает процедуру иммунизации более комфортной», - говорит заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

«Интраназальная вакцина предпочтительна для проведения ревакцинации или как бустерная для усиления иммунитета. Тем, кто ранее не прививался совсем, она не рекомендуется», - предупредили в пресс-службе минздрава.

Для интраназальной вакцинации используется препарат «Спутник-V», применяемый для внутримышечного введения. Впрыскивание препарата проводится в один носовой ход двукратно с перерывом в 21 день.

Показания к интраназальной вакцинации также определит врач. Относительным противопоказанием, так же как и для внутримышечной вакцинации, являются острый период инфекционного заболевания и минимум 7 дней после выздоровления. Абсолютным - непереносимость препарата при вакцинации.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость||

Клизму в нос оригинально

Гость||

А может ещё куда "вспрыснут"?

Гость||

а если нос отвалится?

Гость||

Вот и надо пониже спины см. на 60. Самое оно!


Имя: Гость
Комментарий:

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