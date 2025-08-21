Долетела златка: в Заречном спиливают зараженные деревья

21.08.2025 | 20:31

В Заречном начали спиливать деревья, зараженные ясеневой златкой, сообщили в комбинате благоустройства и лесного хозяйства закрытого города.

«И до нас она долетела... По словам нашего агронома, таких деревьев в городе сотни. И это действительно печальная новость», - написали специалисты на странице учреждения во «ВКонтакте» в четверг, 21 августа.

По их словам, дятлы помогли бы спасти Заречный от златки, но этих птиц не разводят в неволе.

В Пензе ясеневой изумрудной златкой заражено около 5 000 деревьев. Из-за вредителя пострадали многие зеленые зоны, например, скверы Белинского, Пушкина, Детский и Комсомольский парки.

Деревья придется ликвидировать. Осенью на их место планируют высадить крупномеры.