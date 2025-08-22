Перечислены районы, где чаще всего отказываются от вакцинации

22.08.2025 | 09:30

Отказы от вакцинации детей в школах Пензенской области не носят массовый характер, но зачастую связаны географически.

На брифинге в региональном правительстве врио министра здравоохранения Марина Воробьева рассказала, что прививкам, как правило, противятся около 10% родителей.

«В разные годы процент разный, но есть районы, где отказываются чаще: это Лопатино, Спасск - у них вообще по всем прививкам большие отказы, частично Колышлей. В Пензе тоже есть некоторые школы, которые отказываются. И город Заречный всегда у нас как-то проваливается по прививкам», - перечислила она.

Ранее сообщалось о поступлении в Пензенскую область 68 630 доз препарата «Ультрикс Квадри» для детей и беременных женщин. Этой вакциной в первую очередь станут прививать малышей от 6 месяцев до 7 лет, посещающих сады и имеющих хронические заболевания. Партия рассчитана на 97,7 тысячи человек.

Кроме того, регион получил 46 970 доз «Совигриппа», которым будут вакцинировать школьников с 9 лет. Считается, что в этой группе высок риск тяжелого течения болезни и развития неблагоприятных осложнений.