В Пензенской области возросла активность клещей

08.09.2022 | 14:04

Несмотря на похолодание, в Пензенской области регистрируется повышение активности клещей.

За неделю в Пензенской области зарегистрировано 40 обращений в медицинские учреждения граждан, укушенных кровососами, - на 7 больше, чем за предыдущие семь дней. Среди пострадавших - 10 детей младше 14 лет.

Данные по состоянию на четверг, 8 сентября, опубликовали в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

Всего за сезон от укусов клещей пострадали 1 313 жителей области, в том числе 511 детей.

Пик активности кровососов с весны до осени, как правило, наблюдается дважды: в конце апреля - мае и конце августа - сентябре.

За минувшую неделю специалисты провели 28 исследований снятых с людей членистоногих на возбудителей иксодового клещевого боррелиоза. В трех случаях результаты проб оказались положительными.

Общее количество клещей, исследованных в лабораториях на боррелии, - 1 276, возбудители обнаружены в 216 (16,9%).

По-прежнему число выявленных в регионе случаев боррелиоза не изменилось. Всего их зарегистрировано 32: по 1 в Наровчатском, Башмаковском и Мокшанском районах, 2 - в Пензенском и 27 - в Пензе.