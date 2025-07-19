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Общество

В Пензенской области расширился список водоемов, где нельзя купаться

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В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили о свежих результатах исследования проб, отобранных в водоемах Пензенской области. Список пляжей, где не рекомендуется купаться, пополнился еще одним. Теперь их стало 23.

По состоянию на 16 июля вода не отвечала нормам по микробиологическим показателям на следующих пляжах:

- на ГПЗ-24 в Пензе (территория затона Старой Суры);

- в Ахунах (Кордон Студеный);

- на Барковке в Пензе (озеро Красный Куст);

- на Светлой Поляне (река Вядя);

- в селе Засечном Пензенского района;

- в санатории «Березовая роща» (Сурское водохранилище);

- Русеевский в Пензенском районе;

- в селе Бекетовка Иссинского района (Барский пруд);

- в селе Старый Кряжим Кузнецкого района (база отдыха «Лагуна парк»);

- в селе Березовка Неверкинского района (пруд Донгузлей);

- в поселке Сосновоборск (Горский пруд);

- в поселке Евлашево Кузнецкого района (здесь вода не соответствует и санитарно-химическим нормам);

- в селе Козловка Лопатинского района (Заречный пруд);

- в селе Лапшово Камешкирского района (Лапшовский пруд);

- в селе 2-е Тарлаково Кузнецкого района (база отдыха «Сосновый бор»);

- в селе Юлово Городищенского района;

- в селе Сосновка Кузнецкого района (база отдыха «Сосновка»);

- в поселке Тамала (Богдановский пруд);

- в поселке Полевом Бессоновского района (база отдыха «Вольный»);

- в поселке Беково (на реке Хопер);

- в селе Малая Сердоба (Безымянный пруд в овраге);

- на реке Колышлейке в Колышлейском районе;

- пруд в селе Серман в Никольском районе.

Ранее в списке было 22 пляжа - туда не входил водоем в селе Серман Никольского района.

Также специалисты взяли пробы почв с мест, оборудованных для купания. Гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям все еще не соответствуют зона отдыха на Лапшовском пруду (село Лапшово Камешкирского района) и пляж на Заречном пруду (село Козловка Лопатинского района).

«Мониторинг санитарно-технического состояния территорий отдыха у воды с отбором проб воды, почвы на исследования будет продолжаться в течение всего купального сезона», - добавили в ведомстве.

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