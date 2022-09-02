Жителей Пензенской области в выходные ждет осенняя погода

02.09.2022 | 10:31

В выходные дни в Пензенской области ожидается прохладная осенняя погода. Об этом предупредили в региональном гидрометцентре.

Днем в субботу, 3 сентября, ожидается +17…+19 градусов, переменная облачность, северо-западный умеренный ветер. Ночью температура опустится до +6…+8.

4 сентября немного похолодает: днем +13…+17, облачно, возможен дождь. Ночью прогнозируется +9…+11 градусов.

На предстоящей неделе жителям региона ждать тепла не стоит. Синоптики предполагают, что дневная температура не поднимется выше +15 градусов. Возможны осадки.

«В период с 2 по 5 сентября по востоку Пензенской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов. Берегите лес от огня!» - предупредили в гидрометцентре.