Жителей Пензенской области в выходные ждет осенняя погода

В выходные дни в Пензенской области ожидается прохладная осенняя погода. Об этом предупредили в региональном гидрометцентре.
Днем в субботу, 3 сентября, ожидается +17…+19 градусов, переменная облачность, северо-западный умеренный ветер. Ночью температура опустится до +6…+8.
4 сентября немного похолодает: днем +13…+17, облачно, возможен дождь. Ночью прогнозируется +9…+11 градусов.
На предстоящей неделе жителям региона ждать тепла не стоит. Синоптики предполагают, что дневная температура не поднимется выше +15 градусов. Возможны осадки.
«В период с 2 по 5 сентября по востоку Пензенской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов. Берегите лес от огня!» - предупредили в гидрометцентре.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀
Осенью прохладно? Да ладно!