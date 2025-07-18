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Общество

Почти 600 пензенских детей пострадали от укусов клещей

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В Пензенской области за последнюю неделю от укусов клещей пострадали 134 человека, в том числе 31 ребенок до 14 лет. Данные на пятницу, 17 июля, опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

Всего с марта (начала сезона активности) в регионе зарегистрировали 1 721 пациента, пострадавшего от нападения опасных членистоногих. Среди них - 594 ребенка.

На зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза специалисты проверили 1 241 кровососа, снятого с людей. В 292 случаях (23,5%) результаты оказались положительными.

Для защиты от клещей необходимо на природе пользоваться репеллентами (спреями), выбирать светлую одежду, на которой легче заметить членистоногих, надевать длинные брюки, рубашку с длинными рукавами и головной убор.

В Пензе клещи встречаются в зеленых массивах: Арбековском лесу, Олимпийской аллее на Западной Поляне, в Ахунах.

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