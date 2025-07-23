Общество

Ряд пензенских водоемов вновь не прошел проверку Роспотребнадзора

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Региональное управление Роспотребнадзора опубликовало данные по пробам, отобранным в водоемах области. В Пензе по состоянию на четверг, 23 июля, нельзя купаться на ГПЗ-24 (территория затона Старой Суры), Барковке (пляж «Красный куст»), Светлой Поляне (река Вядя), в Ахунах (Кордон Студеный).

Вода на этих пляжах не соответствует требованиям санитарного законодательства.

В Пензенской области специалисты порекомендовали не купаться в следующих местах:

- в селе Засечном Пензенского района;

- в санатории «Березовая роща» (Сурское водохранилище);

- на Русеевском пляже в Пензенском районе;

- в селе Бекетовка Иссинского района (Барский пруд);

- в селе Старый Кряжим Кузнецкого района (база отдыха «Лагуна парк»);

- в селе Березовка Неверкинского района (пруд Донгузлей);

- в поселке Сосновоборск (Горский пруд);

- в поселке Евлашево Кузнецкого района;

- в селе Козловка Лопатинского района (Заречный пруд);

- в селе Лапшово Камешкирского района (Лапшовский пруд);

- в селе 2-е Тарлаково Кузнецкого района (база отдыха «Сосновый бор»);

- в селе Юлово Городищенского района;

- в селе Сосновка Кузнецкого района (база отдыха «Сосновка»);

- в поселке Тамала (Богдановский пруд);

- в поселке Беково (на реке Хопер);

- на реке Колышлейке в Колышлейском районе;

- в пруду в селе Серман Никольского района.

Почва на 2 пляжах региона не прошла проверку по микробиологическим показателям: на Лапшовском пруду (село Лапшово Камешкирского района) и Заречном пруду (село Козловка Лопатинского района).

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