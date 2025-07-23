Ряд пензенских водоемов вновь не прошел проверку Роспотребнадзора

Региональное управление Роспотребнадзора опубликовало данные по пробам, отобранным в водоемах области. В Пензе по состоянию на четверг, 23 июля, нельзя купаться на ГПЗ-24 (территория затона Старой Суры), Барковке (пляж «Красный куст»), Светлой Поляне (река Вядя), в Ахунах (Кордон Студеный).
Вода на этих пляжах не соответствует требованиям санитарного законодательства.
В Пензенской области специалисты порекомендовали не купаться в следующих местах:
- в селе Засечном Пензенского района;
- в санатории «Березовая роща» (Сурское водохранилище);
- на Русеевском пляже в Пензенском районе;
- в селе Бекетовка Иссинского района (Барский пруд);
- в селе Старый Кряжим Кузнецкого района (база отдыха «Лагуна парк»);
- в селе Березовка Неверкинского района (пруд Донгузлей);
- в поселке Сосновоборск (Горский пруд);
- в поселке Евлашево Кузнецкого района;
- в селе Козловка Лопатинского района (Заречный пруд);
- в селе Лапшово Камешкирского района (Лапшовский пруд);
- в селе 2-е Тарлаково Кузнецкого района (база отдыха «Сосновый бор»);
- в селе Юлово Городищенского района;
- в селе Сосновка Кузнецкого района (база отдыха «Сосновка»);
- в поселке Тамала (Богдановский пруд);
- в поселке Беково (на реке Хопер);
- на реке Колышлейке в Колышлейском районе;
- в пруду в селе Серман Никольского района.
Почва на 2 пляжах региона не прошла проверку по микробиологическим показателям: на Лапшовском пруду (село Лапшово Камешкирского района) и Заречном пруду (село Козловка Лопатинского района).
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